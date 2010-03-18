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Матч-центр
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Томас Шатель
№12
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
18.03.2010
18 марта 2010
чт
23:05
Андерлехт
4 : 3
Гамбург
18.03.2010
18 марта 2010
чт
23:05
был в запасе
Андерлехт
4
Гамбург
3
был в запасе
11.03.2010
11 марта 2010
чт
21:00
Гамбург
3 : 1
Андерлехт
11.03.2010
11 марта 2010
чт
21:00
был в запасе
Гамбург
3
Андерлехт
1
был в запасе
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
21:00
Андерлехт
4 : 0
Атлетик
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
21:00
был в запасе
Андерлехт
4
Атлетик
0
был в запасе
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
23:05
Атлетик
1 : 1
Андерлехт
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
23:05
был в запасе
Атлетик
1
Андерлехт
1
был в запасе