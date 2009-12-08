Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Эрнесто Фариас
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2009/2010
08.12.2009
08 дек. 2009
вт
22:45
Атлетико
0 : 3
Порту
08.12.2009
08 дек. 2009
вт
22:45
был в запасе
Атлетико
0
Порту
3
был в запасе
25.11.2009
25 нояб. 2009
ср
22:45
Порту
0 : 1
Челси
25.11.2009
25 нояб. 2009
ср
22:45
минуты: 80' - 90'
Порту
0
Челси
1
минуты: 80' - 90'
03.11.2009
03 нояб. 2009
вт
22:45
АПОЭЛ
0 : 1
Порту
03.11.2009
03 нояб. 2009
вт
22:45
минуты: 69' - 90'
АПОЭЛ
0
Порту
1
минуты: 69' - 90'
21.10.2009
21 окт. 2009
ср
21:45
Порту
2 : 1
АПОЭЛ
21.10.2009
21 окт. 2009
ср
21:45
минуты: 87' - 90'
Порту
2
АПОЭЛ
1
минуты: 87' - 90'
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
21:45
Порту
2 : 0
Атлетико
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
21:45
минуты: 88' - 90'
Порту
2
Атлетико
0
минуты: 88' - 90'