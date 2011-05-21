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Сезар Дельгадо
№19
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
Лион
0 : 0
Кан
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 88'
Лион
0
Кан
0
минуты: 1' - 88'
16.05.2011
16 мая 2011
пн
22:00
Брест
1 : 1
Лион
16.05.2011
16 мая 2011
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Брест
1
Лион
1
минуты: 1' - 90'
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
Осер
4 : 0
Лион
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
минуты: 57' - 90'
Осер
4
Лион
0
минуты: 57' - 90'
08.05.2011
08 мая 2011
вс
22:00
Лион
3 : 2
Марсель
68'
68'
68'
08.05.2011
08 мая 2011
вс
22:00
68'
минуты: 1' - 90'
Лион
3
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
Тулуза
2 : 0
Лион
01.05.2011
01 мая 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
2
Лион
0
минуты: 1' - 90'
27.04.2011
27 апр. 2011
ср
20:00
Лион
3 : 2
Монпелье
27.04.2011
27 апр. 2011
ср
20:00
минуты: 65' - 90'
Лион
3
Монпелье
2
минуты: 65' - 90'
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
22:00
ПСЖ
1 : 0
Лион
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
22:00
минуты: 82' - 90'
ПСЖ
1
Лион
0
минуты: 82' - 90'
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
Сошо
0 : 2
Лион
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
был в запасе
Сошо
0
Лион
2
был в запасе
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
Лион
5 : 0
Арль-Авиньон
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Лион
5
Арль-Авиньон
0
минуты: 1' - 90'
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
23:00
Лилль
1 : 1
Лион
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
23:00
минуты: 68' - 90'
Лилль
1
Лион
1
минуты: 68' - 90'
18.02.2011
18 февр. 2011
пт
22:45
Лион
4 : 0
Нанси
18.02.2011
18 февр. 2011
пт
22:45
минуты: 1' - 58'
Лион
4
Нанси
0
минуты: 1' - 58'
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
23:00
Сент-Этьен
1 : 4
Лион
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
23:00
минуты: 63' - 90'
Сент-Этьен
1
Лион
4
минуты: 63' - 90'
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
23:00
Лион
0 : 0
Бордо
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
23:00
минуты: 74' - 90'
Лион
0
Бордо
0
минуты: 74' - 90'
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
Валансьен
2 : 1
Лион
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
минуты: 86' - 90'
Валансьен
2
Лион
1
минуты: 86' - 90'
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Лион
1 : 1
Осер
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
минуты: 76' - 90'
Лион
1
Осер
1
минуты: 76' - 90'
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
23:00
Марсель
1 : 1
Лион
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
23:00
минуты: 74' - 90'
Марсель
1
Лион
1
минуты: 74' - 90'
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
20:00
Лорьян
2 : 0
Лион
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 30'
Лорьян
2
Лион
0
минуты: 1' - 30'
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
20:00
Лион
1 : 0
Брест
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Лион
1
Брест
0
минуты: 1' - 90'
15.08.2010
15 авг. 2010
вс
18:00
Кан
3 : 2
Лион
15.08.2010
15 авг. 2010
вс
18:00
минуты: 72' - 90'
Кан
3
Лион
2
минуты: 72' - 90'