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Матч-центр
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Тамир Коэн
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Израиль
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2011/2012
01.12.2011
01 дек. 2011
чт
21:00
АЕК
2 : 1
Маккаби
01.12.2011
01 дек. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
АЕК
2
Маккаби
1
минуты: 1' - 90'
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
23:05
ФКСБ
4 : 2
Маккаби
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
23:05
был в запасе
ФКСБ
4
Маккаби
2
был в запасе
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
20:00
Маккаби
5 : 0
ФКСБ
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
20:00
минуты: 1' - 60'
Маккаби
5
ФКСБ
0
минуты: 1' - 60'
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
Шальке-04
3 : 1
Маккаби
57'
57'
57'
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
20:00
минуты: 54' - 90'
Шальке-04
3
Маккаби
1
минуты: 54' - 90'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
Маккаби
1 : 0
АЕК
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
22:05
минуты: 89' - 90'
Маккаби
1
АЕК
0
минуты: 89' - 90'