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Штефан Раду
№26
Защитник
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Команда
Лацио
Гражданство
Румыния
Дата рождения
22 окт. 1986 (33) года
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
Верона
-:-
Лацио
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Верона
-
Лацио
-
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:45
Удинезе
0 : 0
Лацио
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 51'
Удинезе
0
Лацио
0
минуты: 1' - 51'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:15
Лацио
1 : 2
Сассуоло
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:15
минуты: 1' - 83'
Лацио
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 83'
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
Лечче
2 : 1
Лацио
44'
44'
44'
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
минуты: 1' - 46'
Лечче
2
Лацио
1
минуты: 1' - 46'
04.07.2020
04 июля 2020
сб
22:45
Лацио
0 : 3
Милан
04.07.2020
04 июля 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 55'
Лацио
0
Милан
3
минуты: 1' - 55'
30.06.2020
30 июня 2020
вт
20:30
Торино
1 : 2
Лацио
30.06.2020
30 июня 2020
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
27.06.2020
27 июня 2020
сб
22:45
Лацио
2 : 1
Фиорентина
79'
79'
79'
27.06.2020
27 июня 2020
сб
22:45
минуты: 46' - 90'
Лацио
2
Фиорентина
1
минуты: 46' - 90'
24.06.2020
24 июня 2020
ср
22:45
Аталанта
3 : 2
Лацио
24.06.2020
24 июня 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 77'
Аталанта
3
Лацио
2
минуты: 1' - 77'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:00
Лацио
2 : 0
Болонья
83'
83'
83'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
Дженоа
2 : 3
Лацио
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Дженоа
2
Лацио
3
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
Лацио
2 : 1
Интер
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Интер
1
минуты: 1' - 90'
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
22:45
Лацио
0 : 0
Верона
80'
80'
80'
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
0
Верона
0
минуты: 1' - 90'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
Лацио
5 : 1
СПАЛ
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
5
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
Рома
1 : 1
Лацио
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
Лацио
5 : 1
Сампдория
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 49'
Лацио
5
Сампдория
1
минуты: 1' - 49'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
20:00
Лацио
1 : 0
Наполи
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Наполи
0
минуты: 1' - 90'
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
14:30
Брешиа
1 : 2
Лацио
56'
56'
56'
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 59'
Брешиа
1
Лацио
2
минуты: 1' - 59'
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
Кальяри
1 : 2
Лацио
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:45
Лацио
3 : 1
Ювентус
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
3
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:00
Лацио
3 : 0
Удинезе
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
3
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
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