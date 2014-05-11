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Паоло Кастеллини
№7
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2009/2010
11.05.2014
11 мая 2014
вс
16:00
Ливорно
0 : 1
Фиорентина
11'
11'
11'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 58'
Ливорно
0
Фиорентина
1
минуты: 1' - 58'
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
Удинезе
5 : 3
Ливорно
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
минуты: 78' - 90'
Удинезе
5
Ливорно
3
минуты: 78' - 90'
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
16:00
Ливорно
0 : 2
Лацио
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 65'
Ливорно
0
Лацио
2
минуты: 1' - 65'
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
Милан
3 : 0
Ливорно
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Милан
3
Ливорно
0
минуты: 1' - 90'
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
Ливорно
2 : 4
Кьево
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Ливорно
2
Кьево
4
минуты: 1' - 90'
07.04.2014
07 апр. 2014
пн
20:00
Ювентус
2 : 0
Ливорно
25'
25'
25'
07.04.2014
07 апр. 2014
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Ливорно
0
минуты: 1' - 90'
31.03.2014
31 марта 2014
пн
22:00
Ливорно
2 : 2
Интер
70'
70'
70'
31.03.2014
31 марта 2014
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Ливорно
2
Интер
2
минуты: 1' - 90'
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
Аталанта
2 : 0
Ливорно
31'
31'
31'
26.03.2014
26 марта 2014
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Аталанта
2
Ливорно
0
минуты: 1' - 90'
22.03.2014
22 марта 2014
сб
20:00
Торино
3 : 1
Ливорно
22.03.2014
22 марта 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Торино
3
Ливорно
1
минуты: 1' - 90'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
17:00
Ливорно
2 : 1
Болонья
83'
83'
83'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ливорно
2
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
Сампдория
4 : 2
Ливорно
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 81'
Сампдория
4
Ливорно
2
минуты: 1' - 81'
02.03.2014
02 марта 2014
вс
20:30
Ливорно
1 : 1
Наполи
02.03.2014
02 марта 2014
вс
20:30
минуты: 90' - 90'
Ливорно
1
Наполи
1
минуты: 90' - 90'
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
14:30
Ливорно
2 : 3
Верона
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
14:30
минуты: 1' - 46'
Ливорно
2
Верона
3
минуты: 1' - 46'
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
Кальяри
1 : 2
Ливорно
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
1
Ливорно
2
был в запасе
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
17:00
Ливорно
0 : 1
Дженоа
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Ливорно
0
Дженоа
1
был в запасе
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:00
Катания
3 : 3
Ливорно
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Катания
3
Ливорно
3
минуты: 1' - 90'
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
Ливорно
3 : 1
Сассуоло
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ливорно
3
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
17:00
Интер
1 : 1
Сампдория
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
17:00
был в запасе
Интер
1
Сампдория
1
был в запасе
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:45
Верона
2 : 0
Сампдория
30.10.2013
30 окт. 2013
ср
22:45
был в запасе
Верона
2
Сампдория
0
был в запасе
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
19:00
Сампдория
1 : 0
Аталанта
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
19:00
был в запасе
Сампдория
1
Аталанта
0
был в запасе
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