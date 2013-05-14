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Гэри Колдуэлл
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
14.05.2013
14 мая 2013
вт
21:45
Арсенал
4 : 1
Уиган Атлетик
14.05.2013
14 мая 2013
вт
21:45
был в запасе
Арсенал
4
Уиган Атлетик
1
был в запасе
07.05.2013
07 мая 2013
вт
21:45
Уиган Атлетик
2 : 3
Суонси
07.05.2013
07 мая 2013
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Уиган Атлетик
2
Суонси
3
минуты: 1' - 90'
04.05.2013
04 мая 2013
сб
17:00
Вест Бромвич
2 : 3
Уиган Атлетик
04.05.2013
04 мая 2013
сб
17:00
был в запасе
Вест Бромвич
2
Уиган Атлетик
3
был в запасе
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
17:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Тоттенхэм
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
17:00
был в запасе
Уиган Атлетик
2
Тоттенхэм
2
был в запасе
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
17:00
Вест Хэм
2 : 0
Уиган Атлетик
45'
45'
45'
20.04.2013
20 апр. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
2
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90'
17.04.2013
17 апр. 2013
ср
21:45
Манчестер Сити
1 : 0
Уиган Атлетик
17.04.2013
17 апр. 2013
ср
21:45
был в запасе
Манчестер Сити
1
Уиган Атлетик
0
был в запасе
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
18:10
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
Уиган Атлетик
07.04.2013
07 апр. 2013
вс
18:10
был в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
1
Уиган Атлетик
1
был в запасе
30.03.2013
30 марта 2013
сб
18:00
Уиган Атлетик
1 : 0
Норвич Сити
30.03.2013
30 марта 2013
сб
18:00
был в запасе
Уиган Атлетик
1
Норвич Сити
0
был в запасе
17.03.2013
17 марта 2013
вс
19:00
Уиган Атлетик
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
17.03.2013
17 марта 2013
вс
19:00
был в запасе
Уиган Атлетик
2
Ньюкасл Юнайтед
1
был в запасе
02.03.2013
02 марта 2013
сб
20:30
Уиган Атлетик
0 : 4
Ливерпуль
32'
32'
32'
02.03.2013
02 марта 2013
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Уиган Атлетик
0
Ливерпуль
4
минуты: 1' - 90'
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
18:00
Рединг
0 : 3
Уиган Атлетик
23.02.2013
23 февр. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Рединг
0
Уиган Атлетик
3
минуты: 1' - 90'
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
Челси
4 : 1
Уиган Атлетик
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Челси
4
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
Уиган Атлетик
2 : 2
Саутгемптон
25'
25'
25'
02.02.2013
02 февр. 2013
сб
18:00
25'
минуты: 1' - 90'
Уиган Атлетик
2
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
29.01.2013
29 янв. 2013
вт
22:45
Сток Сити
2 : 2
Уиган Атлетик
29.01.2013
29 янв. 2013
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Сток Сити
2
Уиган Атлетик
2
минуты: 1' - 90'
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
Уиган Атлетик
2 : 3
Сандерленд
19.01.2013
19 янв. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Уиган Атлетик
2
Сандерленд
3
минуты: 1' - 90'
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
Фулхэм
1 : 1
Уиган Атлетик
12.01.2013
12 янв. 2013
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Фулхэм
1
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
01.01.2013
01 янв. 2013
вт
18:00
Уиган Атлетик
0 : 4
Манчестер Юнайтед
61'
61'
61'
01.01.2013
01 янв. 2013
вт
18:00
минуты: 1' - 70'
Уиган Атлетик
0
Манчестер Юнайтед
4
минуты: 1' - 70'
29.12.2012
29 дек. 2012
сб
18:00
Астон Вилла
0 : 3
Уиган Атлетик
29.12.2012
29 дек. 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
0
Уиган Атлетик
3
минуты: 1' - 90'
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
Эвертон
2 : 1
Уиган Атлетик
90'
90'
90'
26.12.2012
26 дек. 2012
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Эвертон
2
Уиган Атлетик
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
15:45
Уиган Атлетик
0 : 1
Арсенал
22.12.2012
22 дек. 2012
сб
15:45
был в запасе
Уиган Атлетик
0
Арсенал
1
был в запасе
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