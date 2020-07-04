Свен Ульрайх
№26
Вратарь
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Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
3 марта 1988 (32) года
Рост
192
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.07.2020 04 июля 2020 сб 21:00
Байер
2 : 4
Бавария
04.07.2020 04 июля 2020 сб 21:00
был в запасе
Байер
2
Бавария
4
был в запасе
10.06.2020 10 июня 2020 ср 21:45
Бавария
2 : 1
Айнтрахт
10.06.2020 10 июня 2020 ср 21:45
был в запасе
Бавария
2
Айнтрахт
1
был в запасе
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 22:45
Бавария
4 : 3
Хоффенхайм
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 22:45
был в запасе
Бавария
4
Хоффенхайм
3
был в запасе
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 22:00
Бохум
1 : 2
Бавария
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 22:00
был в запасе
Бохум
1
Бавария
2
был в запасе
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 21:45
Энерги
1 : 3
Бавария
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 21:45
был в запасе
Энерги
1
Бавария
3
был в запасе