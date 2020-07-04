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Лента
Матч-центр
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Свен Ульрайх
№26
Вратарь
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Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
3 марта 1988 (32) года
Рост
192
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2012/2013
04.07.2020
04 июля 2020
сб
21:00
Байер
2 : 4
Бавария
04.07.2020
04 июля 2020
сб
21:00
был в запасе
Байер
2
Бавария
4
был в запасе
10.06.2020
10 июня 2020
ср
21:45
Бавария
2 : 1
Айнтрахт
10.06.2020
10 июня 2020
ср
21:45
был в запасе
Бавария
2
Айнтрахт
1
был в запасе
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
22:45
Бавария
4 : 3
Хоффенхайм
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
22:45
был в запасе
Бавария
4
Хоффенхайм
3
был в запасе
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
22:00
Бохум
1 : 2
Бавария
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
22:00
был в запасе
Бохум
1
Бавария
2
был в запасе
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
21:45
Энерги
1 : 3
Бавария
12.08.2019
12 авг. 2019
пн
21:45
был в запасе
Энерги
1
Бавария
3
был в запасе