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Матч-центр
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Владислав Никифоров
№10
Нападающий
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 марта 1989 (31) год
Рост
168
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
07.07.2019
07 июля 2019
вс
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Шинник
07.07.2019
07 июля 2019
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90'