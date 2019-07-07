Владислав Никифоров
№10
Нападающий
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 марта 1989 (31) год
Рост
168
Вес
62
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.07.2019 07 июля 2019 вс 10:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Шинник
07.07.2019 07 июля 2019 вс 10:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90'