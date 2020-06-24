Эльдар Низамутдинов
№9
Нападающий
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
31 мая 1981 (39) лет
Рост
171
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.06.2020 24 июня 2020 ср 17:00
Шинник
0 : 2
Урал
39'
39'
39'
24.06.2020 24 июня 2020 ср 17:00
минуты: 1' - 46'
Шинник
0
Урал
2
минуты: 1' - 46'
21.08.2019 21 авг. 2019 ср 18:30
Шинник
1 : 0
Текстильщик
33'
12'
33'
12'
33'
12'
21.08.2019 21 авг. 2019 ср 18:30
33'
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90'