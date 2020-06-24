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Матч-центр
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Эльдар Низамутдинов
№9
Нападающий
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
31 мая 1981 (39) лет
Рост
171
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2014/2015
2011/2012
24.06.2020
24 июня 2020
ср
17:00
Шинник
0 : 2
Урал
39'
39'
39'
24.06.2020
24 июня 2020
ср
17:00
минуты: 1' - 46'
Шинник
0
Урал
2
минуты: 1' - 46'
21.08.2019
21 авг. 2019
ср
18:30
Шинник
1 : 0
Текстильщик
33'
12'
33'
12'
33'
12'
21.08.2019
21 авг. 2019
ср
18:30
33'
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90'