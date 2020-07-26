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Лукас Лейва
№6
Полузащитник
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Команда
Лацио
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
9 янв. 1987 (33) года
Рост
168
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
Верона
-:-
Лацио
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Верона
-
Лацио
-
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:15
Лацио
1 : 2
Сассуоло
85'
85'
85'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:15
минуты: 67' - 90'
Лацио
1
Сассуоло
2
минуты: 67' - 90'
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
Лечче
2 : 1
Лацио
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
минуты: 1' - 46'
Лечче
2
Лацио
1
минуты: 1' - 46'
04.07.2020
04 июля 2020
сб
22:45
Лацио
0 : 3
Милан
04.07.2020
04 июля 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 46'
Лацио
0
Милан
3
минуты: 1' - 46'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:00
Лацио
2 : 0
Болонья
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
Дженоа
2 : 3
Лацио
20'
20'
20'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Дженоа
2
Лацио
3
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
Лацио
2 : 1
Интер
51'
51'
51'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Интер
1
минуты: 1' - 90'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
20:00
Парма
0 : 1
Лацио
58'
58'
58'
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Парма
0
Лацио
1
минуты: 1' - 90'
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
22:45
Лацио
0 : 0
Верона
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
0
Верона
0
минуты: 1' - 90'
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
Лацио
5 : 1
СПАЛ
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
5
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
Рома
1 : 1
Лацио
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
Лацио
5 : 1
Сампдория
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
5
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
20:00
Лацио
1 : 0
Наполи
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Наполи
0
минуты: 1' - 90'
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
Кальяри
1 : 2
Лацио
16.12.2019
16 дек. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:45
Лацио
3 : 1
Ювентус
86'
86'
86'
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
3
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:00
Лацио
3 : 0
Удинезе
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
3
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Сассуоло
1 : 2
Лацио
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Лацио
4 : 2
Лечче
34'
34'
34'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 51'
Лацио
4
Лечче
2
минуты: 1' - 51'
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
22:45
Милан
1 : 2
Лацио
70'
70'
70'
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Лацио
4 : 0
Торино
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
был в запасе
Лацио
4
Торино
0
был в запасе
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