Лукас Лейва
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Лацио
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
9 янв. 1987 (33) года
Рост
168
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.07.2020 26 июля 2020 вс 20:30
Верона
-:-
Лацио
26.07.2020 26 июля 2020 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Верона
-
Лацио
-
11.07.2020 11 июля 2020 сб 18:15
Лацио
1 : 2
Сассуоло
85'
85'
85'
11.07.2020 11 июля 2020 сб 18:15
минуты: 67' - 90'
Лацио
1
Сассуоло
2
минуты: 67' - 90'
07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:30
Лечче
2 : 1
Лацио
07.07.2020 07 июля 2020 вт 20:30
минуты: 1' - 46'
Лечче
2
Лацио
1
минуты: 1' - 46'
04.07.2020 04 июля 2020 сб 22:45
Лацио
0 : 3
Милан
04.07.2020 04 июля 2020 сб 22:45
минуты: 1' - 46'
Лацио
0
Милан
3
минуты: 1' - 46'
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 17:00
Лацио
2 : 0
Болонья
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 14:30
Дженоа
2 : 3
Лацио
20'
20'
20'
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Дженоа
2
Лацио
3
минуты: 1' - 90'
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 22:45
Лацио
2 : 1
Интер
51'
51'
51'
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Интер
1
минуты: 1' - 90'
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 20:00
Парма
0 : 1
Лацио
58'
58'
58'
09.02.2020 09 февр. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Парма
0
Лацио
1
минуты: 1' - 90'
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 22:45
Лацио
0 : 0
Верона
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
0
Верона
0
минуты: 1' - 90'
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:00
Лацио
5 : 1
СПАЛ
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
5
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:00
Рома
1 : 1
Лацио
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Рома
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:00
Лацио
5 : 1
Сампдория
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
5
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 20:00
Лацио
1 : 0
Наполи
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Наполи
0
минуты: 1' - 90'
16.12.2019 16 дек. 2019 пн 22:45
Кальяри
1 : 2
Лацио
16.12.2019 16 дек. 2019 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Кальяри
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 22:45
Лацио
3 : 1
Ювентус
86'
86'
86'
07.12.2019 07 дек. 2019 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
3
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 17:00
Лацио
3 : 0
Удинезе
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
3
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
Сассуоло
1 : 2
Лацио
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Лацио
4 : 2
Лечче
34'
34'
34'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 51'
Лацио
4
Лечче
2
минуты: 1' - 51'
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 22:45
Милан
1 : 2
Лацио
70'
70'
70'
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
Лацио
4 : 0
Торино
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
был в запасе
Лацио
4
Торино
0
был в запасе
Показать все игры