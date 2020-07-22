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Игорь Смольников
№19
Защитник
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
8 авг. 1988 (31) год
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Ростов
1 : 2
Зенит
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 68'
Ростов
1
Зенит
2
минуты: 1' - 68'
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:30
Зенит
4 : 1
Оренбург
15.07.2020
15 июля 2020
ср
20:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
4
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:30
Ахмат
1 : 1
Зенит
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:30
был в запасе
Ахмат
1
Зенит
1
был в запасе
08.07.2020
08 июля 2020
ср
18:00
Зенит
2 : 1
Сочи
08.07.2020
08 июля 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 65'
Зенит
2
Сочи
1
минуты: 1' - 65'
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
Краснодар
2 : 4
Зенит
05.07.2020
05 июля 2020
вс
20:30
был в запасе
Краснодар
2
Зенит
4
был в запасе
01.07.2020
01 июля 2020
ср
17:30
Тамбов
1 : 2
Зенит
01.07.2020
01 июля 2020
ср
17:30
минуты: 80' - 90'
Тамбов
1
Зенит
2
минуты: 80' - 90'
26.06.2020
26 июня 2020
пт
20:30
Зенит
2 : 1
Крылья Советов
26.06.2020
26 июня 2020
пт
20:30
был в запасе
Зенит
2
Крылья Советов
1
был в запасе
20.06.2020
20 июня 2020
сб
19:00
ЦСКА
0 : 4
Зенит
20.06.2020
20 июня 2020
сб
19:00
был в запасе
ЦСКА
0
Зенит
4
был в запасе
14.03.2020
14 марта 2020
сб
16:30
Зенит
7 : 1
Урал
14.03.2020
14 марта 2020
сб
16:30
был в запасе
Зенит
7
Урал
1
был в запасе
09.03.2020
09 марта 2020
пн
19:00
Зенит
0 : 0
Уфа
09.03.2020
09 марта 2020
пн
19:00
был в запасе
Зенит
0
Уфа
0
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
Зенит
0 : 0
Локомотив
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
был в запасе
Зенит
0
Локомотив
0
был в запасе
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
Зенит
3 : 0
Динамо
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
был в запасе
Зенит
3
Динамо
0
был в запасе
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
19:00
Зенит
1 : 0
Спартак
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
19:00
был в запасе
Зенит
1
Спартак
0
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
1 : 2
Зенит
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Рубин
1
Зенит
2
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
19:00
Зенит
1 : 1
ЦСКА
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
19:00
был в запасе
Зенит
1
ЦСКА
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 2
Зенит
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Зенит
2
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Зенит
6 : 1
Ростов
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
был в запасе
Зенит
6
Ростов
1
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Локомотив
1 : 0
Зенит
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Локомотив
1
Зенит
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Зенит
5 : 0
Рубин
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
5
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
Зенит
3 : 1
Арсенал
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
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