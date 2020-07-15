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Никита Чичерин
№44
Защитник
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 авг. 1990 (29) лет
Рост
184
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
лига европы квалификация
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2013/2014
2012/2013
2011/2012
15.07.2020
15 июля 2020
ср
18:00
Крылья Советов
0 : 0
Краснодар
15.07.2020
15 июля 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
Динамо
2 : 0
Крылья Советов
12.07.2020
12 июля 2020
вс
18:30
минуты: 1' - 69'
Динамо
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 69'
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
Арсенал
2 : 4
Крылья Советов
11'
11'
11'
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Крылья Советов
4
минуты: 1' - 90'
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:30
Крылья Советов
0 : 0
Ростов
57'
57'
57'
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
30.06.2020
30 июня 2020
вт
18:00
Локомотив
1 : 1
Крылья Советов
30.06.2020
30 июня 2020
вт
18:00
минуты: 40' - 90'
Локомотив
1
Крылья Советов
1
минуты: 40' - 90'
26.06.2020
26 июня 2020
пт
20:30
Зенит
2 : 1
Крылья Советов
26.06.2020
26 июня 2020
пт
20:30
был в запасе
Зенит
2
Крылья Советов
1
был в запасе
19.06.2020
19 июня 2020
пт
18:00
Крылья Советов
2 : 4
Ахмат
19.06.2020
19 июня 2020
пт
18:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Ахмат
4
был в запасе
16.03.2020
16 марта 2020
пн
19:30
Тамбов
3 : 0
Крылья Советов
16.03.2020
16 марта 2020
пн
19:30
был в запасе
Тамбов
3
Крылья Советов
0
был в запасе
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
08.03.2020
08 марта 2020
вс
14:00
был в запасе
Рубин
0
Крылья Советов
1
был в запасе
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
14:00
Крылья Советов
2 : 3
Урал
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
14:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Урал
3
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
14:00
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Уфа
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Крылья Советов
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
1
Крылья Советов
0
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
19:00
Спартак
2 : 0
Крылья Советов
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
19:00
был в запасе
Спартак
2
Крылья Советов
0
был в запасе
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
16:30
Крылья Советов
0 : 0
Рубин
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
16:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Рубин
0
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
Крылья Советов
0 : 2
Зенит
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Зенит
2
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
11:30
Оренбург
0 : 1
Крылья Советов
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
11:30
был в запасе
Оренбург
0
Крылья Советов
1
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
19:00
Сочи
0 : 2
Крылья Советов
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 76' - 90'
Сочи
0
Крылья Советов
2
минуты: 76' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
Крылья Советов
2 : 0
Тамбов
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
был в запасе
Крылья Советов
2
Тамбов
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:00
Ахмат
1 : 1
Крылья Советов
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
14:00
был в запасе
Ахмат
1
Крылья Советов
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
Краснодар
4 : 2
Крылья Советов
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
Краснодар
4
Крылья Советов
2
был в запасе
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