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Игорь Горбатенко
№23
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 февр. 1989 (31) год
Рост
173
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
россия. кубок
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2012/2013
2009
11.07.2020
11 июля 2020
сб
16:00
Арсенал
2 : 1
Тамбов
11.07.2020
11 июля 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 84'
Арсенал
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 84'
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
Арсенал
2 : 4
Крылья Советов
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
минуты: 1' - 87'
Арсенал
2
Крылья Советов
4
минуты: 1' - 87'
04.07.2020
04 июля 2020
сб
16:30
Динамо
0 : 1
Арсенал
04.07.2020
04 июля 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
01.07.2020
01 июля 2020
ср
17:30
Арсенал
1 : 3
Ахмат
01.07.2020
01 июля 2020
ср
17:30
минуты: 57' - 90'
Арсенал
1
Ахмат
3
минуты: 57' - 90'
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:00
Ростов
2 : 1
Арсенал
70'
70'
70'
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:00
минуты: 59' - 90'
Ростов
2
Арсенал
1
минуты: 59' - 90'
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
Арсенал
2 : 3
Спартак
20.06.2020
20 июня 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 80'
Арсенал
2
Спартак
3
минуты: 1' - 80'
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
Арсенал
4 : 0
Локомотив
48'
48'
48'
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
19:30
48'
минуты: 1' - 87'
Арсенал
4
Локомотив
0
минуты: 1' - 87'
02.12.2019
02 дек. 2019
пн
19:30
ЦСКА
0 : 1
Арсенал
02.12.2019
02 дек. 2019
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 2
Краснодар
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 75'
Арсенал
1
Краснодар
2
минуты: 1' - 75'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
Арсенал
0 : 1
Зенит
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Зенит
1
минуты: 1' - 90'
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
19:00
Спартак
0 : 1
Арсенал
04.11.2019
04 нояб. 2019
пн
19:00
минуты: 80' - 90'
Спартак
0
Арсенал
1
минуты: 80' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Ахмат
1 : 1
Арсенал
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Сочи
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Арсенал
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
19:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Урал
3'
3'
3'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Урал
1
минуты: 1' - 90'
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 2
ЦСКА
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:30
Арсенал
2 : 1
Оренбург
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Уфа
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 85'
Арсенал
1
Уфа
0
минуты: 1' - 85'
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