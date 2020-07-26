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Ахмед Эль-Мохамади
№27
Полузащитник
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Египет
Дата рождения
9 сент. 1987 (32) года
Рост
180
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Вест Хэм
-:-
Астон Вилла
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
-
Астон Вилла
-
21.07.2020
21 июля 2020
вт
22:15
Астон Вилла
1 : 0
Арсенал
21.07.2020
21 июля 2020
вт
22:15
минуты: 1' - 25'
Астон Вилла
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 25'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:00
Эвертон
1 : 1
Астон Вилла
71'
71'
71'
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Эвертон
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90'
12.07.2020
12 июля 2020
вс
16:15
Астон Вилла
2 : 0
Кристал Пэлас
12.07.2020
12 июля 2020
вс
16:15
был в запасе
Астон Вилла
2
Кристал Пэлас
0
был в запасе
09.07.2020
09 июля 2020
чт
22:15
Астон Вилла
0 : 3
Манчестер Юнайтед
09.07.2020
09 июля 2020
чт
22:15
был в запасе
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:30
Ливерпуль
2 : 0
Астон Вилла
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:30
был в запасе
Ливерпуль
2
Астон Вилла
0
был в запасе
27.06.2020
27 июня 2020
сб
14:30
Астон Вилла
0 : 1
Вулверхэмптон
27.06.2020
27 июня 2020
сб
14:30
минуты: 60' - 90'
Астон Вилла
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 60' - 90'
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Астон Вилла
83'
83'
83'
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
83'
минуты: 77' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
1
Астон Вилла
1
минуты: 77' - 90'
21.06.2020
21 июня 2020
вс
18:15
Астон Вилла
1 : 2
Челси
21.06.2020
21 июня 2020
вс
18:15
был в запасе
Астон Вилла
1
Челси
2
был в запасе
17.06.2020
17 июня 2020
ср
20:00
Астон Вилла
0 : 0
Шеффилд Юнайтед
17.06.2020
17 июня 2020
ср
20:00
минуты: 76' - 90'
Астон Вилла
0
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 76' - 90'
09.03.2020
09 марта 2020
пн
23:00
Лестер Сити
4 : 0
Астон Вилла
09.03.2020
09 марта 2020
пн
23:00
минуты: 1' - 63'
Лестер Сити
4
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 63'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 0
Астон Вилла
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
2
Астон Вилла
0
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Астон Вилла
2 : 3
Тоттенхэм
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Астон Вилла
2
Тоттенхэм
3
был в запасе
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Борнмут
2 : 1
Астон Вилла
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Борнмут
2
Астон Вилла
1
был в запасе
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Астон Вилла
2 : 1
Уотфорд
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
был в запасе
Астон Вилла
2
Уотфорд
1
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:30
Астон Вилла
1 : 6
Манчестер Сити
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
1
Манчестер Сити
6
минуты: 1' - 90'
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
Уотфорд
3 : 0
Астон Вилла
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Уотфорд
3
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90'
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Астон Вилла
1 : 0
Норвич Сити
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
1
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 3
Саутгемптон
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Астон Вилла
1
Саутгемптон
3
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
Астон Вилла
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
2
Астон Вилла
0
был в запасе
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