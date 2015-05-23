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Мохаммед Сиссоко
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Мали
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
лига европы групповой этап
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
2013/2014
23.05.2015
23 мая 2015
сб
17:30
Леванте
0 : 0
Эльче
23.05.2015
23 мая 2015
сб
17:30
минуты: 73' - 90'
Леванте
0
Эльче
0
минуты: 73' - 90'
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
Депортиво
2 : 0
Леванте
16'
16'
16'
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
минуты: 1' - 46'
Депортиво
2
Леванте
0
минуты: 1' - 46'
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:00
Леванте
2 : 2
Атлетико
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
2
Атлетико
2
минуты: 1' - 90'
01.05.2015
01 мая 2015
пт
21:45
Реал Сосьедад
3 : 0
Леванте
01.05.2015
01 мая 2015
пт
21:45
был в запасе
Реал Сосьедад
3
Леванте
0
был в запасе
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
23:00
Леванте
1 : 0
Кордоба
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
23:00
минуты: 1' - 69'
Леванте
1
Кордоба
0
минуты: 1' - 69'
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:00
Хетафе
0 : 1
Леванте
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:00
минуты: 80' - 90'
Хетафе
0
Леванте
1
минуты: 80' - 90'
17.04.2015
17 апр. 2015
пт
21:45
Леванте
2 : 2
Эспаньол
17.04.2015
17 апр. 2015
пт
21:45
был в запасе
Леванте
2
Эспаньол
2
был в запасе
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
21:30
Валенсия
3 : 0
Леванте
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
21:30
был в запасе
Валенсия
3
Леванте
0
был в запасе
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
23:00
Леванте
1 : 2
Севилья
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
23:00
минуты: 1' - 81'
Леванте
1
Севилья
2
минуты: 1' - 81'
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
21:00
Альмерия
1 : 4
Леванте
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
21:00
минуты: 62' - 90'
Альмерия
1
Леванте
4
минуты: 62' - 90'
15.03.2015
15 марта 2015
вс
23:00
Реал
2 : 0
Леванте
15.03.2015
15 марта 2015
вс
23:00
был в запасе
Реал
2
Леванте
0
был в запасе
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
23:59
Вильярреал
1 : 0
Леванте
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
23:59
минуты: 1' - 80'
Вильярреал
1
Леванте
0
минуты: 1' - 80'
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
23:00
Эльче
1 : 0
Леванте
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
23:00
был в запасе
Эльче
1
Леванте
0
был в запасе
09.01.2015
09 янв. 2015
пт
22:45
Леванте
0 : 0
Депортиво
09.01.2015
09 янв. 2015
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Депортиво
0
минуты: 1' - 90'
03.01.2015
03 янв. 2015
сб
18:00
Атлетико
3 : 1
Леванте
76'
76'
76'
03.01.2015
03 янв. 2015
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
3
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
20:00
Леванте
1 : 1
Реал Сосьедад
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
20:00
минуты: 55' - 90'
Леванте
1
Реал Сосьедад
1
минуты: 55' - 90'
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
22:00
Кордоба
0 : 0
Леванте
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
22:00
был в запасе
Кордоба
0
Леванте
0
был в запасе
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
21:00
Леванте
1 : 1
Хетафе
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
21:00
минуты: 1' - 68'
Леванте
1
Хетафе
1
минуты: 1' - 68'
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
20:00
Эспаньол
2 : 1
Леванте
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 70'
Эспаньол
2
Леванте
1
минуты: 1' - 70'
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
19:00
Леванте
2 : 1
Валенсия
41'
41'
41'
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
2
Валенсия
1
минуты: 1' - 90'
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