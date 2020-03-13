Сергей Паршивлюк
№17
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 марта 1989 (31) год
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.03.2020 13 марта 2020 пт 19:30
Ахмат
2 : 3
Динамо
42'
42'
42'
13.03.2020 13 марта 2020 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90'
07.03.2020 07 марта 2020 сб 16:30
Динамо
1 : 0
Тамбов
07.03.2020 07 марта 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90'
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 16:30
Динамо
0 : 2
Спартак
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Спартак
2
минуты: 1' - 90'
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 19:30
Зенит
3 : 0
Динамо
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 16:30
Локомотив
1 : 2
Динамо
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
90'
90'
90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 16:30
минуты: 38' - 90'
Динамо
2
Ростов
1
минуты: 38' - 90'
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 14:00
Рубин
0 : 1
Динамо
90'
90'
90'
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 14:00
минуты: 82' - 90'
Рубин
0
Динамо
1
минуты: 82' - 90'
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 14:00
Оренбург
2 : 0
Динамо
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
Ростов
3 : 0
Динамо
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 16:30
был в запасе
Ростов
3
Динамо
0
был в запасе
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 14:00
Динамо
2 : 3
Сочи
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 46'
Динамо
2
Сочи
3
минуты: 1' - 46'
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:00
Динамо
0 : 0
Уфа
16.09.2019 16 сент. 2019 пн 20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 20:00
Крылья Советов
0 : 0
Динамо
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 14:00
Тамбов
0 : 2
Динамо
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 19:00
Динамо
1 : 2
Локомотив
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90'
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:00
Динамо
0 : 2
Зенит
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Зенит
2
минуты: 1' - 90'
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 19:00
Спартак
0 : 0
Динамо
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
26.07.2019 26 июля 2019 пт 20:00
Динамо
2 : 0
Урал
26.07.2019 26 июля 2019 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Урал
0
минуты: 1' - 90'
21.07.2019 21 июля 2019 вс 19:00
Динамо
0 : 1
Рубин
21.07.2019 21 июля 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 68'
Динамо
0
Рубин
1
минуты: 1' - 68'