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Даниэль Мобак
№11
Защитник
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Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
Стандард
1 : 3
Эльфсборг
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
минуты: 90' - 90'
Стандард
1
Эльфсборг
3
минуты: 90' - 90'
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
Эльфсборг
0 : 1
Зальцбург
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Эльфсборг
0
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90'
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
21:00
Эсбьерг
1 : 0
Эльфсборг
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Эсбьерг
1
Эльфсборг
0
минуты: 1' - 90'
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
Эльфсборг
1 : 2
Эсбьерг
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
был в запасе
Эльфсборг
1
Эсбьерг
2
был в запасе
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
22:05
Эльфсборг
1 : 1
Стандард
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
22:05
был в запасе
Эльфсборг
1
Стандард
1
был в запасе
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
Зальцбург
4 : 0
Эльфсборг
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
был в запасе
Зальцбург
4
Эльфсборг
0
был в запасе