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Йохан Виланд
№1
Вратарь
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Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
2013/2014
2010/2011
08.12.2015
08 дек. 2015
вт
22:45
Реал
8 : 0
Мальме
08.12.2015
08 дек. 2015
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Реал
8
Мальме
0
минуты: 1' - 90'
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
22:45
Мальме
0 : 5
ПСЖ
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Мальме
0
ПСЖ
5
минуты: 1' - 90'
03.11.2015
03 нояб. 2015
вт
22:45
Шахтер
4 : 0
Мальме
03.11.2015
03 нояб. 2015
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Шахтер
4
Мальме
0
минуты: 1' - 90'
21.10.2015
21 окт. 2015
ср
21:45
Мальме
1 : 0
Шахтер
21.10.2015
21 окт. 2015
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Мальме
1
Шахтер
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2015
30 сент. 2015
ср
21:45
Мальме
0 : 2
Реал
30.09.2015
30 сент. 2015
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Мальме
0
Реал
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2015
15 сент. 2015
вт
21:45
ПСЖ
2 : 0
Мальме
15.09.2015
15 сент. 2015
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Мальме
0
минуты: 1' - 90'