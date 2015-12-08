Йохан Виланд
№1
Вратарь
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Команда
Мальме
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.12.2015 08 дек. 2015 вт 22:45
Реал
8 : 0
Мальме
08.12.2015 08 дек. 2015 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Реал
8
Мальме
0
минуты: 1' - 90'
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 22:45
Мальме
0 : 5
ПСЖ
25.11.2015 25 нояб. 2015 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Мальме
0
ПСЖ
5
минуты: 1' - 90'
03.11.2015 03 нояб. 2015 вт 22:45
Шахтер
4 : 0
Мальме
03.11.2015 03 нояб. 2015 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Шахтер
4
Мальме
0
минуты: 1' - 90'
21.10.2015 21 окт. 2015 ср 21:45
Мальме
1 : 0
Шахтер
21.10.2015 21 окт. 2015 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Мальме
1
Шахтер
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2015 30 сент. 2015 ср 21:45
Мальме
0 : 2
Реал
30.09.2015 30 сент. 2015 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Мальме
0
Реал
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2015 15 сент. 2015 вт 21:45
ПСЖ
2 : 0
Мальме
15.09.2015 15 сент. 2015 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Мальме
0
минуты: 1' - 90'