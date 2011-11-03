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Александр Альфонс
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Гваделупа
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
21:00
Лацио
1 : 0
Цюрих
03.11.2011
03 нояб. 2011
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
1
Цюрих
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
Цюрих
1 : 1
Лацио
20.10.2011
20 окт. 2011
чт
22:05
минуты: 1' - 81'
Цюрих
1
Лацио
1
минуты: 1' - 81'
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
Васлуй
2 : 2
Цюрих
32'
32'
32'
29.09.2011
29 сент. 2011
чт
22:05
32'
минуты: 1' - 90'
Васлуй
2
Цюрих
2
минуты: 1' - 90'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
Цюрих
0 : 2
Спортинг
58'
58'
58'
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Цюрих
0
Спортинг
2
минуты: 1' - 90'