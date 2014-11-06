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Вели Лампи
№11
Защитник
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Команда
ХИК
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
ХИК
2 : 1
Торино
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
ХИК
2
Торино
1
минуты: 1' - 90'
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
Торино
2 : 0
ХИК
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Торино
2
ХИК
0
минуты: 1' - 90'
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
ХИК
0 : 3
Брюгге
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
ХИК
0
Брюгге
3
минуты: 1' - 90'
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
Копенгаген
2 : 0
ХИК
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Копенгаген
2
ХИК
0
минуты: 1' - 90'