Олафур Скуласон
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Исландия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
Зюлте-Варегем
0 : 2
Рубин
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Зюлте-Варегем
0
Рубин
2
минуты: 1' - 90'
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
Уиган Атлетик
1 : 2
Зюлте-Варегем
27'
27'
27'
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
минуты: 1' - 80'
Уиган Атлетик
1
Зюлте-Варегем
2
минуты: 1' - 80'
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
Марибор
0 : 1
Зюлте-Варегем
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
был в запасе
Марибор
0
Зюлте-Варегем
1
был в запасе
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 19:00
Рубин
4 : 0
Зюлте-Варегем
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
4
Зюлте-Варегем
0
минуты: 1' - 90'
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
Зюлте-Варегем
0 : 0
Уиган Атлетик
17'
17'
17'
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Зюлте-Варегем
0
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90'