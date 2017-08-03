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Лента
Матч-центр
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Михал Кадлец
№3
Защитник
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Команда
Спарта
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
03.08.2017
03 авг. 2017
чт
20:00
Спарта
0 : 1
Црвена Звезда
03.08.2017
03 авг. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Спарта
0
Црвена Звезда
1
минуты: 1' - 90'