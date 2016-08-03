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Лента
Матч-центр
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Александрос Циолис
№6
Полузащитник
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Команда
ПАОК
Гражданство
Греция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов
италия. серия а
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
03.08.2016
03 авг. 2016
ср
21:30
ПАОК
1 : 2
Аякс
03.08.2016
03 авг. 2016
ср
21:30
был в запасе
ПАОК
1
Аякс
2
был в запасе
26.07.2016
26 июля 2016
вт
21:45
Аякс
1 : 1
ПАОК
26.07.2016
26 июля 2016
вт
21:45
минуты: 69' - 90'
Аякс
1
ПАОК
1
минуты: 69' - 90'