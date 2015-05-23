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Лукас Винтра
№26
Защитник
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
23.05.2015
23 мая 2015
сб
17:30
Леванте
0 : 0
Эльче
23.05.2015
23 мая 2015
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Эльче
0
минуты: 1' - 90'
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
Депортиво
2 : 0
Леванте
17.05.2015
17 мая 2015
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Депортиво
2
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:00
Леванте
2 : 2
Атлетико
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
2
Атлетико
2
минуты: 1' - 90'
01.05.2015
01 мая 2015
пт
21:45
Реал Сосьедад
3 : 0
Леванте
01.05.2015
01 мая 2015
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
3
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
23:00
Леванте
1 : 0
Кордоба
28.04.2015
28 апр. 2015
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Кордоба
0
минуты: 1' - 90'
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:00
Хетафе
0 : 1
Леванте
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Леванте
1
минуты: 1' - 90'
17.04.2015
17 апр. 2015
пт
21:45
Леванте
2 : 2
Эспаньол
17.04.2015
17 апр. 2015
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Леванте
2
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
21:30
Валенсия
3 : 0
Леванте
13.04.2015
13 апр. 2015
пн
21:30
минуты: 1' - 90'
Валенсия
3
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
23:00
Леванте
1 : 2
Севилья
07.04.2015
07 апр. 2015
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
1
Севилья
2
минуты: 1' - 90'
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
21:00
Альмерия
1 : 4
Леванте
04.04.2015
04 апр. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Альмерия
1
Леванте
4
минуты: 1' - 90'
21.03.2015
21 марта 2015
сб
22:00
Леванте
0 : 1
Сельта
21.03.2015
21 марта 2015
сб
22:00
был в запасе
Леванте
0
Сельта
1
был в запасе
06.03.2015
06 марта 2015
пт
22:45
Леванте
2 : 1
Эйбар
06.03.2015
06 марта 2015
пт
22:45
был в запасе
Леванте
2
Эйбар
1
был в запасе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
20:00
Райо Вальекано
4 : 2
Леванте
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
20:00
был в запасе
Райо Вальекано
4
Леванте
2
был в запасе
23.02.2015
23 февр. 2015
пн
22:45
Леванте
2 : 1
Гранада
23.02.2015
23 февр. 2015
пн
22:45
был в запасе
Леванте
2
Гранада
1
был в запасе
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
19:00
Барселона
5 : 0
Леванте
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
19:00
был в запасе
Барселона
5
Леванте
0
был в запасе
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
22:00
Леванте
4 : 1
Малага
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
22:00
был в запасе
Леванте
4
Малага
1
был в запасе
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
14:00
Леванте
0 : 2
Атлетик
01.02.2015
01 февр. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Атлетик
2
минуты: 1' - 90'
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
23:59
Вильярреал
1 : 0
Леванте
29'
29'
29'
24.01.2015
24 янв. 2015
сб
23:59
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
1
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
23:00
Эльче
1 : 0
Леванте
20'
20'
20'
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Эльче
1
Леванте
0
минуты: 1' - 90'
09.01.2015
09 янв. 2015
пт
22:45
Леванте
0 : 0
Депортиво
09.01.2015
09 янв. 2015
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Леванте
0
Депортиво
0
минуты: 1' - 90'
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