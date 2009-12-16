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Петр Воришек
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
23:05
Насьональ
5 : 1
Аустрия
60'
60'
60'
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
23:05
минуты: 1' - 90'
Насьональ
5
Аустрия
1
минуты: 1' - 90'
03.12.2009
03 дек. 2009
чт
21:00
Аустрия
0 : 3
Атлетик
03.12.2009
03 дек. 2009
чт
21:00
был в запасе
Аустрия
0
Атлетик
3
был в запасе
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
Вердер
2 : 0
Аустрия
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
был в запасе
Вердер
2
Аустрия
0
был в запасе
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
Аустрия
2 : 2
Вердер
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
20:00
был в запасе
Аустрия
2
Вердер
2
был в запасе
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
Аустрия
1 : 1
Насьональ
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
минуты: 1' - 46'
Аустрия
1
Насьональ
1
минуты: 1' - 46'
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
Атлетик
3 : 0
Аустрия
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Атлетик
3
Аустрия
0
минуты: 1' - 90'