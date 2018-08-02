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Лента
Матч-центр
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Нектариос Александру
№11
Полузащитник
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Кипр
Дата рождения
19 дек. 1983 (36) лет
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2018/2019
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
19:00
Флора
2 : 0
АПОЭЛ
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
19:00
был в запасе
Флора
2
АПОЭЛ
0
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:00
АПОЭЛ
5 : 0
Флора
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:00
был в запасе
АПОЭЛ
5
Флора
0
был в запасе