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Матч-центр
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Никола Покривац
№27
Полузащитник
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Команда
Риека
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
франция. лига 1
Сезон:
2013/2014
2010/2011
2009/2010
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
Риека
1 : 1
Лион
07.11.2013
07 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 83' - 90'
Риека
1
Лион
1
минуты: 83' - 90'
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
Лион
1 : 0
Риека
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 74'
Лион
1
Риека
0
минуты: 1' - 74'
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
Риека
1 : 1
Бетис
03.10.2013
03 окт. 2013
чт
20:00
был в запасе
Риека
1
Бетис
1
был в запасе
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
Витория Гимараеш
4 : 0
Риека
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Витория Гимараеш
4
Риека
0
минуты: 1' - 90'