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Томислав Бутина
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
21:00
Динамо
1 : 2
Тимишоара
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Тимишоара
2
минуты: 1' - 90'
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
23:05
Андерлехт
0 : 1
Динамо
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
23:05
минуты: 1' - 90'
Андерлехт
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
21:00
Динамо
0 : 2
Аякс
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Аякс
2
минуты: 1' - 90'
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
22:05
Аякс
2 : 1
Динамо
22.10.2009
22 окт. 2009
чт
22:05
был в запасе
Аякс
2
Динамо
1
был в запасе
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
22:05
Тимишоара
0 : 3
Динамо
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
22:05
был в запасе
Тимишоара
0
Динамо
3
был в запасе
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
Динамо
0 : 2
Андерлехт
17.09.2009
17 сент. 2009
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Андерлехт
2
минуты: 1' - 90'