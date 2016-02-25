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Матч-центр
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Сабри Сариоглу
№55
Защитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2009/2010
25.02.2016
25 февр. 2016
чт
21:00
Лацио
3 : 1
Галатасарай
25.02.2016
25 февр. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 66'
Лацио
3
Галатасарай
1
минуты: 1' - 66'
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
23:05
Галатасарай
1 : 1
Лацио
12'
12'
12'
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
23:05
12'
минуты: 1' - 78'
Галатасарай
1
Лацио
1
минуты: 1' - 78'