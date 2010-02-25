Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Айкут Эрчетин
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
21:00
Галатасарай
1 : 2
Атлетико
25.02.2010
25 февр. 2010
чт
21:00
был в запасе
Галатасарай
1
Атлетико
2
был в запасе
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
23:05
Атлетико
1 : 1
Галатасарай
18.02.2010
18 февр. 2010
чт
23:05
был в запасе
Атлетико
1
Галатасарай
1
был в запасе