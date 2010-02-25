Айкут Эрчетин
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 21:00
Галатасарай
1 : 2
Атлетико
25.02.2010 25 февр. 2010 чт 21:00
был в запасе
Галатасарай
1
Атлетико
2
был в запасе
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 23:05
Атлетико
1 : 1
Галатасарай
18.02.2010 18 февр. 2010 чт 23:05
был в запасе
Атлетико
1
Галатасарай
1
был в запасе