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Матч-центр
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Эрленд Ханствейт
№24
Защитник
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Команда
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2012/2013
2010/2011
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
Твенте
1 : 3
Хельсингборг
06.12.2012
06 дек. 2012
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Твенте
1
Хельсингборг
3
минуты: 1' - 90'
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
Хельсингборг
1 : 3
Леванте
22.11.2012
22 нояб. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Хельсингборг
1
Леванте
3
минуты: 1' - 90'
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
Ганновер-96
3 : 2
Хельсингборг
08.11.2012
08 нояб. 2012
чт
23:05
минуты: 84' - 90'
Ганновер-96
3
Хельсингборг
2
минуты: 84' - 90'