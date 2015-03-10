Марко Штреллер
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.03.2015 10 марта 2015 вт 22:45
Порту
4 : 0
Базель
10.03.2015 10 марта 2015 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Порту
4
Базель
0
минуты: 1' - 90'
18.02.2015 18 февр. 2015 ср 22:45
Базель
1 : 1
Порту
18.02.2015 18 февр. 2015 ср 22:45
минуты: 1' - 63'
Базель
1
Порту
1
минуты: 1' - 63'