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Матч-центр
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Марко Штреллер
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2012/2013
10.03.2015
10 марта 2015
вт
22:45
Порту
4 : 0
Базель
10.03.2015
10 марта 2015
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Порту
4
Базель
0
минуты: 1' - 90'
18.02.2015
18 февр. 2015
ср
22:45
Базель
1 : 1
Порту
18.02.2015
18 февр. 2015
ср
22:45
минуты: 1' - 63'
Базель
1
Порту
1
минуты: 1' - 63'