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Лента
Матч-центр
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Валентин Штокер
№14
Полузащитник
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Команда
Базель
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
12 апр. 1989 (31) год
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2013/2014
2012/2013
2010/2011
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
22:00
Базель
-:-
Айнтрахт
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Базель
-
Айнтрахт
-
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
Айнтрахт
0 : 3
Базель
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
0
Базель
3
минуты: 1' - 90'
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
Базель
1 : 0
АПОЭЛ
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Базель
1
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
АПОЭЛ
0 : 3
Базель
53'
73'
53'
73'
53'
73'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
53'
минуты: 1' - 90'
АПОЭЛ
0
Базель
3
минуты: 1' - 90'