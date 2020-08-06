Валентин Штокер
№14
Полузащитник
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Команда
Базель
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
12 апр. 1989 (31) год
Рост
179
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.08.2020 06 авг. 2020 чт 22:00
Базель
-:-
Айнтрахт
06.08.2020 06 авг. 2020 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Базель
-
Айнтрахт
-
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
Айнтрахт
0 : 3
Базель
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
0
Базель
3
минуты: 1' - 90'
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Базель
1 : 0
АПОЭЛ
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Базель
1
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
АПОЭЛ
0 : 3
Базель
53'
73'
53'
73'
53'
73'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
53'
минуты: 1' - 90'
АПОЭЛ
0
Базель
3
минуты: 1' - 90'