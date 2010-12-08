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Матч-центр
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Рето Дзанни
№0
Защитник
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Команда
Вадуц
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
2008/2009
08.12.2010
08 дек. 2010
ср
22:45
Бавария
3 : 0
Базель
08.12.2010
08 дек. 2010
ср
22:45
был в запасе
Бавария
3
Базель
0
был в запасе
23.11.2010
23 нояб. 2010
вт
22:45
Базель
1 : 0
ЧФР Клуж
23.11.2010
23 нояб. 2010
вт
22:45
минуты: 89' - 90'
Базель
1
ЧФР Клуж
0
минуты: 89' - 90'
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
22:45
Базель
2 : 3
Рома
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
22:45
был в запасе
Базель
2
Рома
3
был в запасе
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
21:45
Базель
1 : 2
Бавария
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
21:45
был в запасе
Базель
1
Бавария
2
был в запасе
15.09.2010
15 сент. 2010
ср
21:45
ЧФР Клуж
2 : 1
Базель
15.09.2010
15 сент. 2010
ср
21:45
был в запасе
ЧФР Клуж
2
Базель
1
был в запасе