Франко Коcтанцо
№17
Вратарь
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.12.2011 06 дек. 2011 вт 22:45
Олимпиакос
3 : 1
Арсенал
06.12.2011 06 дек. 2011 вт 22:45
был в запасе
Олимпиакос
3
Арсенал
1
был в запасе
23.11.2011 23 нояб. 2011 ср 22:45
Марсель
0 : 1
Олимпиакос
23.11.2011 23 нояб. 2011 ср 22:45
был в запасе
Марсель
0
Олимпиакос
1
был в запасе
01.11.2011 01 нояб. 2011 вт 22:45
Боруссия
1 : 0
Олимпиакос
01.11.2011 01 нояб. 2011 вт 22:45
был в запасе
Боруссия
1
Олимпиакос
0
был в запасе
19.10.2011 19 окт. 2011 ср 21:45
Олимпиакос
3 : 1
Боруссия
19.10.2011 19 окт. 2011 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
3
Боруссия
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 21:45
Арсенал
2 : 1
Олимпиакос
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Арсенал
2
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 90'