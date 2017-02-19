Михаэль Мадль
№30
Защитник
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Команда
Аустрия
Гражданство
Австрия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:00
Фулхэм
0 : 3
Тоттенхэм
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:00
был в запасе
Фулхэм
0
Тоттенхэм
3
был в запасе
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 15:30
Фулхэм
4 : 1
Халл Сити
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 15:30
был в запасе
Фулхэм
4
Халл Сити
1
был в запасе