Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Николас Фрутос
№19
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
21:00
Аякс
1 : 3
Андерлехт
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
21:00
минуты: 64' - 90'
Аякс
1
Андерлехт
3
минуты: 64' - 90'
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
21:00
Андерлехт
3 : 1
Тимишоара
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
21:00
минуты: 76' - 90'
Андерлехт
3
Тимишоара
1
минуты: 76' - 90'