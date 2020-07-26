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Силвио Прото
№1
Вратарь
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Команда
Лацио
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
23 мая 1983 (37) лет
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
англия. кубок
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
Верона
-:-
Лацио
26.07.2020
26 июля 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Верона
-
Лацио
-
23.07.2020
23 июля 2020
чт
22:45
Лацио
2 : 1
Кальяри
23.07.2020
23 июля 2020
чт
22:45
был в запасе
Лацио
2
Кальяри
1
был в запасе
20.07.2020
20 июля 2020
пн
22:45
Ювентус
2 : 1
Лацио
20.07.2020
20 июля 2020
пн
22:45
был в запасе
Ювентус
2
Лацио
1
был в запасе
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:45
Удинезе
0 : 0
Лацио
15.07.2020
15 июля 2020
ср
22:45
был в запасе
Удинезе
0
Лацио
0
был в запасе
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:15
Лацио
1 : 2
Сассуоло
11.07.2020
11 июля 2020
сб
18:15
был в запасе
Лацио
1
Сассуоло
2
был в запасе
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
Лечче
2 : 1
Лацио
07.07.2020
07 июля 2020
вт
20:30
был в запасе
Лечче
2
Лацио
1
был в запасе
04.07.2020
04 июля 2020
сб
22:45
Лацио
0 : 3
Милан
04.07.2020
04 июля 2020
сб
22:45
был в запасе
Лацио
0
Милан
3
был в запасе
30.06.2020
30 июня 2020
вт
20:30
Торино
1 : 2
Лацио
30.06.2020
30 июня 2020
вт
20:30
был в запасе
Торино
1
Лацио
2
был в запасе
27.06.2020
27 июня 2020
сб
22:45
Лацио
2 : 1
Фиорентина
27.06.2020
27 июня 2020
сб
22:45
был в запасе
Лацио
2
Фиорентина
1
был в запасе
24.06.2020
24 июня 2020
ср
22:45
Аталанта
3 : 2
Лацио
24.06.2020
24 июня 2020
ср
22:45
был в запасе
Аталанта
3
Лацио
2
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:00
Лацио
2 : 0
Болонья
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:00
был в запасе
Лацио
2
Болонья
0
был в запасе
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
Дженоа
2 : 3
Лацио
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
14:30
был в запасе
Дженоа
2
Лацио
3
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
Лацио
2 : 1
Интер
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
22:45
был в запасе
Лацио
2
Интер
1
был в запасе
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
20:00
Парма
0 : 1
Лацио
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Парма
0
Лацио
1
был в запасе
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
22:45
Лацио
0 : 0
Верона
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
22:45
был в запасе
Лацио
0
Верона
0
был в запасе
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
Лацио
5 : 1
СПАЛ
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Лацио
5
СПАЛ
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
Рома
1 : 1
Лацио
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
20:00
был в запасе
Рома
1
Лацио
1
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
Лацио
5 : 1
Сампдория
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
был в запасе
Лацио
5
Сампдория
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
20:00
Лацио
1 : 0
Наполи
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
20:00
был в запасе
Лацио
1
Наполи
0
был в запасе
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
14:30
Брешиа
1 : 2
Лацио
05.01.2020
05 янв. 2020
вс
14:30
был в запасе
Брешиа
1
Лацио
2
был в запасе
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