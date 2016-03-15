Стейн Схаарс
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.03.2016 15 марта 2016 вт 22:45
Атлетико
0(8) : 0(7)
ПСВ
15.03.2016 15 марта 2016 вт 22:45
был в запасе
Атлетико
0(8)
ПСВ
0(7)
был в запасе
24.02.2016 24 февр. 2016 ср 22:45
ПСВ
0 : 0
Атлетико
24.02.2016 24 февр. 2016 ср 22:45
был в запасе
ПСВ
0
Атлетико
0
был в запасе