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Матч-центр
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Кью Ялинс
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
21:00
Стандард
0 : 0
Висла
63'
63'
63'
23.02.2012
23 февр. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Стандард
0
Висла
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
23:05
Висла
1 : 1
Стандард
16.02.2012
16 февр. 2012
чт
23:05
был в запасе
Висла
1
Стандард
1
был в запасе