Кью Ялинс
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 21:00
Стандард
0 : 0
Висла
63'
63'
63'
23.02.2012 23 февр. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Стандард
0
Висла
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 23:05
Висла
1 : 1
Стандард
16.02.2012 16 февр. 2012 чт 23:05
был в запасе
Висла
1
Стандард
1
был в запасе