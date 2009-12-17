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Матч-центр
Моя команда
Михаил Павлис
№21
Нападающий
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
23:05
Бенфика
2 : 1
АЕК
17.12.2009
17 дек. 2009
чт
23:05
был в запасе
Бенфика
2
АЕК
1
был в запасе
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
21:00
АЕК
0 : 1
Эвертон
02.12.2009
02 дек. 2009
ср
21:00
минуты: 1' - 63'
АЕК
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 63'
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
АЕК
2 : 2
БАТЭ
05.11.2009
05 нояб. 2009
чт
23:05
был в запасе
АЕК
2
БАТЭ
2
был в запасе
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
АЕК
1 : 0
Бенфика
01.10.2009
01 окт. 2009
чт
20:00
был в запасе
АЕК
1
Бенфика
0
был в запасе