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Винченцо Монтелла
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
Рома
3 : 2
Торино
31.05.2009
31 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Рома
3
Торино
2
был в запасе
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
Милан
2 : 3
Рома
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Милан
2
Рома
3
был в запасе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
19:00
Рома
4 : 3
Катания
16.05.2009
16 мая 2009
сб
19:00
минуты: 85' - 90'
Рома
4
Катания
3
минуты: 85' - 90'
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
Кальяри
2 : 2
Рома
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Кальяри
2
Рома
2
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
Рома
3 : 2
Лечче
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 90' - 90'
Рома
3
Лечче
2
минуты: 90' - 90'
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
Рома
2 : 1
Болонья
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 90' - 90'
Рома
2
Болонья
1
минуты: 90' - 90'
21.03.2009
21 марта 2009
сб
22:30
Рома
1 : 4
Ювентус
21.03.2009
21 марта 2009
сб
22:30
минуты: 64' - 90'
Рома
1
Ювентус
4
минуты: 64' - 90'
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
Сампдория
2 : 2
Рома
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Сампдория
2
Рома
2
минуты: 90' - 90'
07.03.2009
07 марта 2009
сб
18:00
Рома
1 : 1
Удинезе
07.03.2009
07 марта 2009
сб
18:00
минуты: 45' - 90'
Рома
1
Удинезе
1
минуты: 45' - 90'
01.03.2009
01 марта 2009
вс
22:30
Интер
3 : 3
Рома
01.03.2009
01 марта 2009
вс
22:30
был в запасе
Интер
3
Рома
3
был в запасе
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
20:00
Рома
1 : 0
Сиена
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
20:00
минуты: 84' - 90'
Рома
1
Сиена
0
минуты: 84' - 90'
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
Аталанта
3 : 0
Рома
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Аталанта
3
Рома
0
был в запасе
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
Рома
3 : 0
Дженоа
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Рома
3
Дженоа
0
был в запасе
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
Наполи
0 : 3
Рома
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Наполи
0
Рома
3
был в запасе
14.01.2009
14 янв. 2009
ср
22:30
Рома
2 : 0
Сампдория
14.01.2009
14 янв. 2009
ср
22:30
был в запасе
Рома
2
Сампдория
0
был в запасе
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
22:30
Рома
2 : 2
Милан
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
22:30
был в запасе
Рома
2
Милан
2
был в запасе
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
Рома
3 : 2
Кальяри
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
минуты: 78' - 90'
Рома
3
Кальяри
2
минуты: 78' - 90'
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
20:00
Кьево
0 : 1
Рома
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
20:00
был в запасе
Кьево
0
Рома
1
был в запасе
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
Рома
1 : 0
Фиорентина
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
17:00
был в запасе
Рома
1
Фиорентина
0
был в запасе
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
Лечче
0 : 3
Рома
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
был в запасе
Лечче
0
Рома
3
был в запасе