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Клаудио Беллуччи
№20
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2009/2010
2008/2009
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
Парма
4 : 1
Ливорно
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 64'
Парма
4
Ливорно
1
минуты: 1' - 64'
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
Ливорно
1 : 2
Лацио
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Ливорно
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
Сампдория
2 : 0
Ливорно
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 46'
Сампдория
2
Ливорно
0
минуты: 1' - 46'
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
Ливорно
3 : 1
Катания
60'
60'
60'
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
60'
минуты: 1' - 66'
Ливорно
3
Катания
1
минуты: 1' - 66'
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
Ливорно
0 : 2
Удинезе
81'
81'
81'
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
Ливорно
0
Удинезе
2
минуты: 46' - 90'
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:00
Дженоа
1 : 1
Ливорно
85'
85'
85'
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:00
минуты: 70' - 90'
Дженоа
1
Ливорно
1
минуты: 70' - 90'
28.03.2010
28 марта 2010
вс
16:00
Ливорно
1 : 1
Бари
62'
62'
62'
28.03.2010
28 марта 2010
вс
16:00
минуты: 58' - 90'
Ливорно
1
Бари
1
минуты: 58' - 90'
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
Интер
3 : 0
Ливорно
24.03.2010
24 марта 2010
ср
22:45
был в запасе
Интер
3
Ливорно
0
был в запасе
21.03.2010
21 марта 2010
вс
17:00
Аталанта
3 : 0
Ливорно
21.03.2010
21 марта 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 52'
Аталанта
3
Ливорно
0
минуты: 1' - 52'
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
Ливорно
3 : 3
Рома
14.03.2010
14 марта 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 51'
Ливорно
3
Рома
3
минуты: 1' - 51'
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
Ливорно
1 : 2
Сиена
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 63'
Ливорно
1
Сиена
2
минуты: 1' - 63'
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
Фиорентина
2 : 1
Ливорно
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Фиорентина
2
Ливорно
1
был в запасе
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:00
Ливорно
0 : 1
Болонья
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ливорно
0
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
22:45
Ливорно
1 : 1
Ювентус
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
22:45
минуты: 1' - 86'
Ливорно
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 86'
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
Милан
1 : 1
Ливорно
34'
34'
34'
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 72'
Милан
1
Ливорно
1
минуты: 1' - 72'
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
Ливорно
0 : 2
Наполи
24.01.2010
24 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ливорно
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
Сампдория
1 : 1
Катания
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
1
Катания
1
был в запасе
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
Ливорно
3 : 1
Сампдория
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
минуты: 53' - 90'
Ливорно
3
Сампдория
1
минуты: 53' - 90'
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
22:45
Сампдория
0 : 0
Рома
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
22:45
минуты: 1' - 67'
Сампдория
0
Рома
0
минуты: 1' - 67'
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
20:00
Милан
3 : 0
Сампдория
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
20:00
минуты: 76' - 90'
Милан
3
Сампдория
0
минуты: 76' - 90'
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