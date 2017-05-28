Анджело Паломбо
№17
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.05.2017 28 мая 2017 вс 19:00
Сампдория
2 : 4
Наполи
28.05.2017 28 мая 2017 вс 19:00
минуты: 66' - 90'
Сампдория
2
Наполи
4
минуты: 66' - 90'
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 16:00
Сампдория
1 : 2
Кротоне
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 16:00
был в запасе
Сампдория
1
Кротоне
2
был в запасе
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 19:00
Сассуоло
2 : 1
Сампдория
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 19:00
был в запасе
Сассуоло
2
Сампдория
1
был в запасе
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 13:30
Сампдория
2 : 2
Фиорентина
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 13:30
был в запасе
Сампдория
2
Фиорентина
2
был в запасе
03.04.2017 03 апр. 2017 пн 21:45
Интер
1 : 2
Сампдория
03.04.2017 03 апр. 2017 пн 21:45
был в запасе
Интер
1
Сампдория
2
был в запасе
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:00
Сампдория
0 : 1
Ювентус
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:00
был в запасе
Сампдория
0
Ювентус
1
был в запасе
11.03.2017 11 марта 2017 сб 22:45
Дженоа
0 : 1
Сампдория
11.03.2017 11 марта 2017 сб 22:45
был в запасе
Дженоа
0
Сампдория
1
был в запасе
04.03.2017 04 марта 2017 сб 20:00
Сампдория
3 : 1
Пескара
04.03.2017 04 марта 2017 сб 20:00
был в запасе
Сампдория
3
Пескара
1
был в запасе
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 14:30
Палермо
1 : 1
Сампдория
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 14:30
был в запасе
Палермо
1
Сампдория
1
был в запасе
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:00
Сампдория
1 : 1
Кальяри
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 17:00
был в запасе
Сампдория
1
Кальяри
1
был в запасе
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 20:00
Сампдория
3 : 1
Болонья
12.02.2017 12 февр. 2017 вс 20:00
был в запасе
Сампдория
3
Болонья
1
был в запасе
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 14:30
Милан
0 : 1
Сампдория
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 14:30
был в запасе
Милан
0
Сампдория
1
был в запасе
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
Сампдория
3 : 2
Рома
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Сампдория
3
Рома
2
был в запасе
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 20:00
Аталанта
1 : 0
Сампдория
22.01.2017 22 янв. 2017 вс 20:00
был в запасе
Аталанта
1
Сампдория
0
был в запасе
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
Сампдория
0 : 0
Эмполи
29'
29'
29'
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Эмполи
0
минуты: 1' - 90'
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 22:45
Наполи
2 : 1
Сампдория
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 22:45
был в запасе
Наполи
2
Сампдория
1
был в запасе
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
Сампдория
0 : 0
Удинезе
22.12.2016 22 дек. 2016 чт 22:45
был в запасе
Сампдория
0
Удинезе
0
был в запасе
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 17:00
Кьево
2 : 1
Сампдория
18.12.2016 18 дек. 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:45
Сампдория
1 : 2
Лацио
10.12.2016 10 дек. 2016 сб 22:45
был в запасе
Сампдория
1
Лацио
2
был в запасе
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 17:00
Сампдория
2 : 0
Торино
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 17:00
был в запасе
Сампдория
2
Торино
0
был в запасе
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