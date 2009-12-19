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Даниэль Имхоф
№15
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Канада
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
2008/2009
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
Ганновер-96
2 : 3
Бохум
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
17:30
был в запасе
Ганновер-96
2
Бохум
3
был в запасе
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
17:30
Бохум
1 : 2
Фрайбург
43'
43'
43'
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Бохум
1
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90'
25.09.2009
25 сент. 2009
пт
21:30
Нюрнберг
0 : 1
Бохум
25.09.2009
25 сент. 2009
пт
21:30
минуты: 1' - 73'
Нюрнберг
0
Бохум
1
минуты: 1' - 73'
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
16:30
Байер
2 : 1
Бохум
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
16:30
минуты: 1' - 74'
Байер
2
Бохум
1
минуты: 1' - 74'
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
16:30
Бохум
1 : 0
Герта
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
16:30
минуты: 1' - 80'
Бохум
1
Герта
0
минуты: 1' - 80'
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
18:30
Шальке-04
3 : 0
Бохум
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
3
Бохум
0
минуты: 1' - 90'
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
16:30
Бохум
3 : 3
Боруссия
76'
76'
76'
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Бохум
3
Боруссия
3
минуты: 1' - 90'