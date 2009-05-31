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Хуан де Диос Прадос
№8
Полузащитник
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Команда
Специа
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
Бетис
1 : 1
Вальядолид
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
был в запасе
Бетис
1
Вальядолид
1
был в запасе
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Малага
1 : 1
Бетис
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Малага
1
Бетис
1
был в запасе
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
Бетис
2 : 0
Альмерия
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Бетис
2
Альмерия
0
был в запасе
09.05.2009
09 мая 2009
сб
21:00
Атлетик
1 : 0
Бетис
09.05.2009
09 мая 2009
сб
21:00
был в запасе
Атлетик
1
Бетис
0
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Эспаньол
2 : 0
Бетис
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 72' - 90'
Эспаньол
2
Бетис
0
минуты: 72' - 90'
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
21:00
Бетис
1 : 2
Валенсия
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
21:00
был в запасе
Бетис
1
Валенсия
2
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
22:00
Бетис
2 : 0
Спортинг
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
22:00
был в запасе
Бетис
2
Спортинг
0
был в запасе
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
22:00
Реал
6 : 1
Бетис
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 53'
Реал
6
Бетис
1
минуты: 1' - 53'
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
22:00
Бетис
2 : 2
Барселона
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Барселона
2
минуты: 1' - 90'
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Бетис
2 : 2
Хетафе
33'
33'
33'
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Бетис
2
Хетафе
2
минуты: 1' - 90'
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
Рекреативо
1 : 0
Бетис
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Рекреативо
1
Бетис
0
был в запасе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
23:00
Бетис
0 : 1
Атлетик
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
23:00
минуты: 1' - 46'
Бетис
0
Атлетик
1
минуты: 1' - 46'
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
23:00
Атлетико
2 : 0
Бетис
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
23:00
был в запасе
Атлетико
2
Бетис
0
был в запасе