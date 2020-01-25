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Матч-центр
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Алекс Пирс
№16
Защитник
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
9 нояб. 1988 (31) год
Рост
188
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2012/2013
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
Миллуолл
0 : 2
Шеффилд Юнайтед
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Миллуолл
0
Шеффилд Юнайтед
2
минуты: 1' - 90'
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
15:31
Миллуолл
3 : 0
Ньюпорт Каунти
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
15:31
минуты: 1' - 90'
Миллуолл
3
Ньюпорт Каунти
0
минуты: 1' - 90'