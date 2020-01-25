Алекс Пирс
№16
Защитник
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
9 нояб. 1988 (31) год
Рост
188
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Миллуолл
0 : 2
Шеффилд Юнайтед
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Миллуолл
0
Шеффилд Юнайтед
2
минуты: 1' - 90'
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
Миллуолл
3 : 0
Ньюпорт Каунти
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
минуты: 1' - 90'
Миллуолл
3
Ньюпорт Каунти
0
минуты: 1' - 90'