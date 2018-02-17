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Лента
Матч-центр
Моя команда
Лиам Росеньор
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
2013/2014
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
18:00
Брайтон & Хов
3 : 1
Ковентри
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
18:00
был в запасе
Брайтон & Хов
3
Ковентри
1
был в запасе
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
18:00
Мидлсбро
0 : 1
Брайтон & Хов
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Мидлсбро
0
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90'
08.01.2018
08 янв. 2018
пн
22:45
Брайтон & Хов
2 : 1
Кристал Пэлас
08.01.2018
08 янв. 2018
пн
22:45
был в запасе
Брайтон & Хов
2
Кристал Пэлас
1
был в запасе