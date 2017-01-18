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Лента
Матч-центр
Моя команда
Стивен Нейсмит
№14
Нападающий
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Команда
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
14 сент. 1986 (33) года
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
18.01.2017
18 янв. 2017
ср
22:45
Саутгемптон
1 : 0
Норвич Сити
18.01.2017
18 янв. 2017
ср
22:45
был в запасе
Саутгемптон
1
Норвич Сити
0
был в запасе
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
Норвич Сити
2 : 2
Саутгемптон
90'
90'
90'
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
90'
минуты: 1' - 90'
Норвич Сити
2
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'